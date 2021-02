Zon breekt door na optrekken ochtendgrijs

Het weekend begint met nevel, mist of laaghangende bewolking die hardnekkig kan zijn. Maar het blijft droog, en in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen vrij zonnig.

De maxima gaan van 5 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in Vlaanderen. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Vooral ten zuiden van Samber en Maas waait de wind matig, zegt het KMI.

Volgende nacht zijn er eerst brede opklaringen. Vooral over het noorden van het land vormt zich later lage bewolking en kan het lokaal ook mistig worden. Elders blijft het veelal lichtbewolkt. De minima schommelen tussen 1 en 3 graden. Op meerdere plaatsen verwachten we lichte vorst aan de grond. De wind waait zwak, in het zuiden van het land matig, uit oostnoordoost.

Zondag start de dag op sommige plaatsen met lage wolkenvelden of mist. In de loop van de dag wordt het vrij zonnig. In het noorden van het land is de kans op lage wolkenvelden groter. Het blijft droog bij maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit noordoost.

Maandag kan de dag vooral over het noorden grijs starten, elders start de dag waarschijnlijk vrij zonnig. In de loop van de dag zou het overal zonnig moeten worden. De maxima schommelen rond 10 à 11 graden in het centrum van het land.

Dinsdag is de kans op ochtendgrijs kleiner en zou het een zonnige dag moeten worden met maxima rond 14 graden in het centrum van het land. Er staat maar weinig wind.