Aantal ziekenhuisopnames op hoogste peil sinds kerstvakantie

De stijging van het aantal coronabesmettingen en daaraan gerelateerde ziekenhuisopnames zet zich onverminderd verder. Vrijdag was er zelfs melding van 204 nieuwe ziekenhuisopnames, het grootste aantal op één dag sinds 29 december.

Dat blijkt zaterdag uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 20 en 26 februari werden elke dag gemiddeld 137,9 personen opgenomen in het ziekenhuis met covid-19, wat een stijging van 16 procent betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor.

De trend begint steeds meer te lijken op die van het begin van de tweede golf. Na een aanloopfase werd toen op 13 oktober voor het eerst de grens van de 200 opnames per dag gehaald. Een drietal weken later werd de piek bereikt, met 899 opnames per dag.

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers op het dashboard 1.838 mensen in het ziekenhuis (+4 procent). Dat is het hoogste peil sinds begin februari, maar toen was dat aantal in dalende lijn. 400 van hen hebben intensieve zorg nodig (+8 procent), een niveau dat we al sinds begin januari niet meer hadden gezien.

Tussen 17 en 23 februari werden er dagelijks gemiddeld 2.372,9 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 25 procent in vergelijking met de week voordien. Het is de zesde dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. De cijfers van 24 februari, die morgen pas officieel worden, wijzen nu alvast al op een zekere verdere stijging. In totaal raakten in ons land, sinds de start van de pandemie, al 766.654 mensen besmet.

In diezelfde periode van 17 tot 23 februari werden alles samen 38.808,4 testen afgenomen, 3 procent minder in vergelijking met de periode voordien. De positiviteitsratio stijgt nog licht naar 6,7 procent. Ook het reproductiegetal stijgt en bedraagt nu 1,12, wat betekent dat de epidemie nog steeds in kracht toeneemt.

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens wel de goede richting uit. Tussen 17 en 23 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 26 mensen het leven, dat is een daling met 34,2 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.034 covid-19-overlijdens.

In totaal 461.060 Belgen kregen al een eerste dosis van het coronavaccin toegediend. 296.169 van hen kregen ook al de tweede dosis toegediend.