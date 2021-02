De groene make-over van Marine Le Pen

Onder de vleugels van extreemrechts is een nieuwe beweging gegroeid: de Parti localiste, die inzet op veiligheid, vergroening en nabijheid.

In januari werd in de schoot van het Rassemblement National (RN), het vroegere Front National, een nieuwe politieke beweging op­gericht. De Parti localiste wil groene met rechtse punten verbinden en mikt op lokale nabijheid. Het staat op het eerste gezicht haaks op de vanouds sterk centralistische partij, maar het initiatief heeft de zegen van Marine Le Pen. De architect is een van haar naaste adjudanten in het Europees Parlement, Hervé Juvin.

De beweging wil ecologie, identiteit en lokale inplanting met elkaar verzoenen. In een manifest getiteld Chez nous! stelt Juvin tegenover ‘de Parijse technocratie’ een terugkeer naar Republikeinse normen en waarden. ‘Wij willen het eenzame leven achter een scherm verruilen voor het elkaar treffen in het café op de hoek, aan de schoolpoort of op het voetbal.’

Steeve Briois werd vorig jaar herkozen als burgemeester van Hénin-Beaumont met 74,2 procent van de stemmen. Foto: Fred Debrock

Wat die ideologie concreet kan voorstellen, leert een bezoek aan het 25.000 inwoners tellende stadje Hénin-Beaumont in Noord-Frankrijk, de fief van Marine Le Pen. In 2014 kwam het FN er in het stadhuis met 50,2 procent van de stemmen. Burgemeester Steeve Briois werd vorig jaar herkozen met 74,2 procent.

‘Zijn populariteit doet mij denken aan die van de socialisten in de jaren 70 en 80’, zegt Briois’ rechterhand Christopher Szczurek. Onder het RN beleefde het voorheen grauwe mijnstadje, decennialang in handen van de socialisten, een make-over. Briois zet in op veiligheid en netheid, vergroening en nabijheid. De stad investeerde, mede dankzij onder meer ontwikkelingssteun, in de aanleg en renovatie van parken, speeltuinen en nieuwe straten.

‘Wij zijn geen RN-bestuur, wij zijn voor alles een lokaal bestuur’, benadrukt Szczurek. ‘Maar het goede bestuur van de afgelopen jaren heeft ons onweerlegbaar veel nieuwe militanten opgeleverd.’

Kersen pikken

‘Briois pikt de kersen van alle politieke families’, klinkt het bij de uitgedunde linkse oppositie. ‘Of dan toch de verpakking. Hij toont zich groen om Les Verts overbodig te maken en hij legt de middenstand in de watten om klassiek liberaal rechts het gras voor de voeten weg te maaien. Er is inderdaad veel verbeterd, niemand die dat kan ontkennen, maar er is ook veel windowdressing.’

Briois is meer dan een lokale sterkhouder voor het Rassemblement National. Hij is de gewezen secretaris-generaal en een van de ondervoorzitters van de partij. Bij de Europese verkiezingen van 2019 was hij ook nationaal campagne­directeur. In juni zijn er regionale verkiezingen in Frankrijk en hoopt het RN op winst in Hauts-de-France, de samenvoeging van Nord-Pas-de-Calais en Picardië. De Parti localiste biedt mogelijk ook inspiratie voor de weg die Le Pen volgend jaar hoopt te bewandelen richting Élysée.