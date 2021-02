Verhofstadt past voor ‘bureaucratisch circus’

De conferentie over de toekomst van de EU krijgt niet één, maar zes voorzitters. Europarlementslid Guy Verhofstadt, die op het voorzitterschap aasde, past voor die constructie.

Al maandenlang bakkeleien de Europese instellingen over de vraag wie er de conferentie over de toekomst van Europa mag voorzitten. Via een grote inspraakronde met de burger moet die conferentie voorstellen doen om de Europese Unie te hervormen.

Bij de verdeling van de Europese topjobs na de Europese verkiezingen in 2019 kreeg Guy Verhofstadt (Open VLD) de officieuze belofte van de Franse president Emmanuel Macron dat het voorzitterschap hem te beurt zou vallen. Maar dat stuitte op verzet van diverse Europese leiders, die vreesden dat de Belgische ex-premier te voluntaristisch zou optreden. De lidstaten kwamen daarom op de proppen met het idee dat een Europese persoonlijkheid het zaakje zou leiden. Daarbij circuleerde de naam van de voormalige Deense premier Helle Thorning-Schmidt. Maar dat botste op een njet van het Europees Parlement, dat vasthield aan een grote rol voor Verhofstadt.

‘Niet efficiënt’

Onder Portugees voorzitterschap is een compromis bereikt. Bovenaan komt een triumviraat met de voorzitters van de drie instellingen: Ursula von der Leyen namens de Commissie, David Sassoli als voorzitter van het Europees Parlement en de roterende voorzitter van de Raad die de lidstaten vertegenwoordigt. Daaronder komt een uitvoerend comité dat de facto alles in handen zou nemen met negen leden – drie van elke instelling. En van die negen zouden er drie, één per instelling, ook nog eens fungeren als voorzitter.

De drie vertegenwoordigers van het parlement zouden uit de drie grote fracties komen – de EVP, de sociaaldemocraten en de liberalen, terwijl de andere fracties een observator zouden krijgen.

De conferentie van voorzitters van het Europees Parlement buigt zich woensdag over dit compromis. Namens de liberale fractie komt logischerwijze Verhofstadt in aanmerking. Maar hij bedankt voor een rol in wat hij omschrijft als een ‘bureaucratisch circus’ met een structuur die veel te zwaar is om efficiënt te kunnen zijn.