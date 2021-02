Vandenbroucke: ‘Geen loze beloftes, hopelijk versnelling vaccinaties’

‘Er is perspectief nodig, maar we weten nog niet wanneer we dat gaan kunnen geven’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), over de beslissing van het Overlegcomité om geen versoepelingen door te voeren. De mogelijkheid om de vaccinaties te versnellen, ligt op tafel.

Het is op dit moment onmogelijk om duidelijke voorspellingen te doen over versoepelingen. Dat was de boodschap van minister Vandenbroucke in Terzake. De toekomstvoorspellingen zullen afhangen van de coronacijfers, en de impact van de Britse variant van het virus.

‘Het openhouden van de scholen is absolute topprioriteit’, zei Vandenbroucke. ‘We willen ook zo snel mogelijk werk maken van contactonderwijs voor hogescholen en universiteiten, en meer buitenactiviteiten mogelijk maken.’

Vandenbroucke wil zeker geen loze beloftes maken. ‘Er moet vertrouwen zijn dat we robuuste beslissingen nemen, het is beter om een zekerheid te verkondigen die vervelend is om te horen, dan een loze belofte die even fijn is om te aanhoren, maar daarna wegspoelt.’

Vaccinaties

Over de vertraging van de vaccinatiestrategie is de minister duidelijk: de kinderziektes moeten eruit. ‘We zijn ook afhankelijk van de leveringen. Astrazeneca heeft loze beloften gedaan’, zegt de minister. ‘Zij moeten op de blaren zitten, en wij ook.’

De minister stelt een wijziging van de aanpak in het vooruitzicht. ‘Midden volgende week komt er een grondige beoordeling van de mogelijkheid om te versnellen’, zei Vandenbroucke. ‘Dat kan door niet na 21, maar eventueel na 42 dagen de tweede prik te zetten. Dan kunnen we sneller aan iedereen een dosis geven.’

De mogelijkheid om ook de 55-plussers het vaccin van Astrazeneca toe te dienen, ligt ook op tafel. ‘We kunnen de strategie eventueel bijstellen, maar we moeten luisteren naar het advies van de dokters.’

Herbekijk hier de persconferentie van het Overlegcomité: