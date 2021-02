‘Saudische kroonprins gaf toelating voor operatie tegen Khashoggi’

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft de goedkeuring gegeven voor een operatie om de Saudische journalist Jamal Khashoggi ‘gevangen te nemen of te doden’. Dat blijkt uit een vrijdag uitgebracht Amerikaans inlichtingenrapport.

‘We baseren ons voor deze beoordeling op de controle die de kroonprins heeft over de besluitvorming in het koninkrijk en de directe betrokkenheid van een belangrijke adviseur en leden van de beveiligingseenheid van Mohammed bin Salman (MBS) bij de operatie’, zo staat in het rapport dat werd vrijgegeven door Avril Haines, de directeur van de nationale inlichtingendiensten.

De correspondent voor andere de Amerikaanse krant Washington Post werd door MBS gezien als een ‘bedreiging voor het koninkrijk’, zo wordt ook vermeld. ‘De steun van de kroonprins voor het gebruik van gewelddadige maatregelen om dissidenten in het buitenland het zwijgen op te leggen’, wordt dan ook als een belangrijk argument voor de betrokkenheid van MBS gezien.

‘Sinds 2017 heeft de kroonprins de absolute controle over de veiligheids- en inlichtingendienst van het koninkrijk, waardoor het hoogst onwaarschijnlijk is dat Saudische functionarissen een dergelijke operatie zouden hebben uitgevoerd zonder de toestemming van de kroonprins’, zo staat er nog.

De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden het rapport over de veelbesproken moord al kort na de gebeurtenis opgesteld. Maar gewezen Amerikaans president Donald Trump had ervoor gekozen om de inhoud niet openbaar te maken.

De huidige Amerikaanse president Joe Biden had donderdag nog gebeld met de Saoedische koning Salman. Aangenomen wordt dat de publicatie van het rapport tijdens dat gesprek aan bod kwam, hoewel noch Washington noch Riyad het onderwerp in hun officiële verklaring hebben vermeld.

Vermoord op consulaat

De journalist, die schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post, werd in 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanbul gedood. Hij was daar om papieren in orde te maken voor zijn huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz, die hem buiten opwachtte. Zijn lijk is nooit gevonden. De journalist leunde aanvankelijk bij het Saudische bewind aan, maar stelde zich later kritisch op. De bin Salman hing altijd als een schaduw boven de moordzaak. Khashoggi was in zijn columns in The Washington Post bijzonder kritisch voor de kroonprins.