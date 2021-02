Experten en zorgsector opgelucht, maar ook ongerust: ‘Blijven cijfers stijgen, dan moeten we misschien verstrengen’

Het advies van de experten werd deze keer niet in de wind geslagen door het Overlegcomité. Zij reageren dan ook, net zoals de zorgsector, opgelucht dat versoepelingen tijdelijk worden uitgesteld. Al rijst bij hen de vraag of we verstrengingen zullen kunnen vermijden, nu de ziekenhuisopnames opnieuw fors stijgen.

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano vindt de beslissing van het Overlegcomité om voorlopig niet te versoepelen een logische. ‘De context is onzeker. We zijn vanmiddag allemaal geschrokken toen we zagen dat er gisteren 204 ziekenhuisopnames waren, terwijl het er normaal gemiddeld 125 zijn op één dag. Zoveel, dat hebben we sinds december niet meer gezien’, zei hij op Radio 1. ‘Nu zien we een grote sprong, en dat is geen kader waarbinnen je niet over versoepelingen kan praten. Er moet dan eerder bekeken worden of er zelfs niet nog verstrengd moet worden.’

Van Gucht denkt dat we binnen een week, tijdens het volgende Overlegcomité, meer zullen weten. ‘Ik denk niet dat dit zeker het begin van een derde golf is. Het is moeilijk te voorspellen wat komen zal, maar ik blijf optimistisch.’

‘Op één dag 200 nieuwe ziekenhuisopnames erbij, dan heb je geen keuze denk ik’, vindt ook Geert Meyfroidt, intensivist aan het UZ Leuven ‘Er is geen enkel cijfer op basis waarvan je nu zou kunnen beslissen om te versoepelen. Persoonlijk denk ik ook niet dat de situatie in één week tijd gaat veranderen en er plots veel rooskleuriger gaat uitzien. Laat ons hopen dat het om kleine lokale opflakkeringen gaat, maar de vorige pieken hebben dat gedrag alleszins niet vertoond.’

Groepen jongeren riepen deze week nog op om perspectief te bieden. ‘De ontgoocheling voor hen zit misschien niet zozeer in de beslissing op zich, maar in de cijfers’, zegt Meyfroidt daarover. ‘We kunnen moeilijk ontgoocheld zijn door deze beslissingen, want die is ingegeven door de cijfers. De cijfers zijn gewoon erg ontgoochelend, zowel voor artsen en verpleegkundigen als de jongeren.’

Ook voor viroloog Marc Van Ranst maakte het Overlegcomité ‘de enige goede beslissing’. ‘De cijfers waren helemaal niet goed. De voorspellingen van wetenschappers komen helemaal uit en we moeten bekijken of de maatregelen voldoende zijn’, zegt Van Ranst aan VTM Nieuws. Volgens de viroloog is het huidige pakket op zich wel voldoende, maar is het wel duidelijk dat de regels de afgelopen weken minder goed opgevolgd worden. ‘Iedereen is het beu, dat staat buiten kijf, maar daar houdt het virus geen rekening mee.’

Of er volgende week wel ruimte zal zijn voor versoepelingen, kan Van Ranst nog niet zeggen. Als de cijfers blijven stijgen niet, als ze dalen kan er misschien wel een timing voorgesteld worden voor bepaalde versoepelingen. ‘We zitten echt op een scharniermoment.’

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, noemt het ‘een moedige beslissing’ om versoepelingen uit te stellen. Volgens haar loert de derde golf immers om de hoek. ‘Het personeel voelt nu al een grote druk, en heeft het nu al enorm zwaar. En toch is de kans zeer groot dat de ziekenhuizen binnenkort opnieuw een nieuwe fase in moeten, zeker op intensieve zorgen’, klinkt het

Het is ook een goede zaak dat er in woonzorgcentra, die het op dit moment wel zeer goed doen, ook geen versoepelingen komen. ‘We moeten op alle vlakken voorzichtig blijven’, vindt Cloet. Ze hoopt dus vooral dat premier De Croo het hoofd koel kan blijven houden, en dat er ook volgende week geen nieuwe versoepelingen komen. ‘Als de cijfers op dezelfde exponentiële manier blijven stijgen als nu, vrees ik zelfs eerder voor nieuwe verstrengingen.’