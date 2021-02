‘Privacywetgeving verhindert snelle en effectieve vaccinatiecampagne’

Er zijn al 83.000 uitnodigingsbrieven verstuurd voor een vaccinatie in een van de centra – nog 4,5 miljoen te gaan. Helaas blijven de leveringen achter: Vlaanderen kan volgende week maar 11.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin verdelen.

Ja, er liggen vaccins in de frigo, maar die zijn allemaal al bestemd en gereserveerd. En er worden van AstraZeneca geen zogenaamde ‘tweede dosissen’ achtergehouden. Dat heeft Dirk De Wolf, hoofd van het agentschap Zorg en Gezondheid, vrijdagnamiddag gezegd in een persconferentie over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen.

Het gaat allemaal trager dan gepland, omdat de leveranciers hun beloftes niet kunnen nakomen. ‘Vorige week had AstraZeneca 83.400 dosissen beloofd, we hebben er 50.000 gekregen’, zegt De Wolf. ‘Volgende week belanden we in een dip, want dan krijgt Vlaanderen maar 11.000 vaccins van AstraZeneca. Wat we willen vermijden is dat er straks burgers opdagen bij een vaccinatiecentrum, met een uitnodiging in de hand, die dan moeten vaststellen dat er geen vaccin klaarligt. Dat zou de geloofwaardigheid van de vaccinatiecampagne in het gedrang brengen. We plannen de vaccinaties dus pas als we zeker zijn van de leveringen.’

Problemen met uitnodigingen

Er waren vorige week ook problemen met het versturen van die uitnodigingen, onder meer door de strenge privacyregels. De topman van het Agentschap hintte naar de politiek: ‘De parlementen moeten zich echt buigen over onze privacyregelgeving. Al de hele tijd komt die in botsing met een goede en snelle contactopsporing en met een effectieve vaccinatiecampagne. Als we snel en effectief willen zijn, hebben we echt persoonsgegevens nodig.’

Er zijn intussen toch al 83.000 brieven met een uitnodiging voor een vaccinatie in een van de centra verstuurd en goed aangekomen – nog 4,5 miljoen te gaan.

Voor de ziekenhuizen is er goed nieuws: zij krijgen volgende week 75.860 dosissen, die aangeleverd worden door Moderna en AstraZeneca. Dat is ruim het dubbele van vorige week en de week daarvoor. In de voorzieningen voor mensen met een handicap zijn deze week 23.184 vaccins gezet. Volgende week volgen er nog 14.000 en dan komt daar ook het einde van de vaccinaties in zicht.

Woonzorgcentra afgewerkt

In de woonzorgcentra is het al zover. Liefst 98,85 van de geplande vaccinaties is er effectief uitgevoerd. Nieuwe personeelsleden zullen naar de vaccinatiecentra worden verwezen. Voor nieuwe bewoners kunnen de woonzorgcentra Pfizer-vaccins aanvragen bij de hub-ziekenhuizen.

Volgende week worden er ongeveer 15.318 Pfizer-vaccins toegediend aan bewoners van 195 groepen van assistentiewoningen. Die bewoners zijn vaak tachtigplussers en ze lopen extra risico omdat ze samenhuizen. Er wordt dus op vele fronten tegelijk gevaccineerd in Vlaanderen.

‘Het is nog steeds de bedoeling om de vaccinaties van 65-plussers die thuis wonen, op te starten vanaf 22 maart’, bevestigde De Wolf. Voor de brede bevolking kan de campagne op kruissnelheid komen in april en mei. ‘Maar we moeten altijd met twee woorden spreken. Alles hangt af van de leveringen. Pfizer is de laatste weken redelijk stabiel. Moderna is totaal onvoorspelbaar.’