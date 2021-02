Coronavaccin AstraZeneca geschikt voor zwangere vrouwen en risicopatiënten

Net als de eerder goedgekeurde coronavaccins van Pfizer en Moderna, kan ook het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford gebruikt worden voor zwangere vrouwen en een reeks mensen met onderliggende aandoeningen. Dat meldt de taskforce vaccinatie vrijdag, na adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. Het vaccin blijft voorlopig wel voorbehouden voor mensen tot 55 jaar.

‘Vandaag weten we van de Hoge Gezondheidsraad dat ook het AstraZeneca-vaccin kan worden toegediend aan zwangere vrouwen - naast dat van Pfizer en Moderna, aan dezelfde voorwaarden - en dat het werkzaam is bij volwassenen tot en met 55 jaar, ook als deze laatsten bepaalde onderliggende aandoeningen hebben’, stelt de taskforce vaccinatie in een persmededeling.

Sommige mensen met sterk verlaagde immuniteit krijgen wel beter een zogenoemd mRNA-vaccin, met name dat van Pfizer/BioNTech of Moderna. ‘Deze vaccins stimuleren sterker het immuunsysteem en zijn daardoor meer doeltreffend voor patiënten met verlaagde immuniteit’, klinkt het. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met borst-, darm- of longkanker, leukemie, mensen met een actieve hiv-infectie of mensen die op een transplantatie wachten.

‘De taskforce is volop bezig met de uitrol van de vaccinaties van deze risicopatiënten, samen met de ziekenhuizen. De bedoeling is om deze kwetsbare groepen zo snel mogelijk een optimale bescherming te bieden tegen ernstige covid-19 en ziekenhuisopname. Het is weer een onmisbare volgende stap naar een normaal leven’, stelt professor Dirk Ramaekers, die de taskforce voorzit.

De Hoge Gezondheidsraad bekijkt momenteel of de leeftijdsgrens van het AstraZeneca-vaccin op 55 jaar moet blijven, of dat die verhoogd kan worden. Uit de Schotse vaccinatiecampagne blijkt dat het vaccin van AstraZeneca, net zoals dat van Pfizer, de ziekenhuisopnames wegens covid-19 fors doet dalen, ook bij 65-plussers.