De bewakingscamera van een huis in de buurt heeft het moment vastgelegd waarop de hondenuitlater van Lady Gaga brutaal aangevallen wordt in Los Angeles. Op de beelden is te zien hoe een witte wagen bij de man stopt en er een gevecht ontstaat. De man wordt daarna neergeschoten. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en zijn toestand zou stabiel zijn.