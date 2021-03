Twee jaar na de brand moet de heropbouw van de Notre Dame nog beginnen

Straks is het twee jaar geleden dat een zware brand grote delen van de Notre Dame verwoestte. Geld voor de heropbouw is er in overvloed. Maar de werken vorderen langzaam, langzamer dan beloofd door president Macron.

‘Nous rebâtirons Notre-Dame plus belle encore’, beloofde president Macron. En dat is waar heel Frankrijk nu op hoopt. Maar door corona, door loodproblemen, door de zoektocht naar de juiste bomen en stenen, gaat het allemaal wat trager dan gewenst. Eén troost: geld is er genoeg.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jolien De Bouw| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere en Niels De Keukelaere| Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.