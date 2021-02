Marieke Lucas Rijneveld gaat gedichten Amanda Gorman dan toch niet vertalen: ‘Ben geschrokken van de ophef’

Marieke Lucas Rijneveld zal dan toch niet de gedichtenbundel van Amanda Gorman vertalen. De auteur trekt zich terug nadat discussie was ontstaan dat ze te wit zou zijn om het werk van een zwarte dichteres te vertalen.

Marieke Lucas Rijneveld was door uitgeverij Meulenhoff gevraagd om de dichtbundel van Amanda Gorman te vertalen, inclusief The hill we climb, het gedicht dat Gorman declameerde bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. Maar daar kwam kritiek op. Op sociale ­media gingen stemmen op dat Rijneveld te wit zou zijn en dat de keuze beter op een spokenworddichter van kleur zou zijn gevallen.

Hoewel Rijneveld de keuze voor haar persoon eerst nog verdedigde - ‘Het is de keuze van Amanda Gorman. Denk dat zij zelf mag bepalen wie ze kiest om haar werk te vertalen’ - is ze vrijdag dan toch van mening veranderd. Op sociale media deelt ze mee dat ze de opdracht heeft teruggegeven.

‘Ik ben geschrokken van de ophef rond mijn betrokkenheid bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman en ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff om mij te vragen’, aldus Rijneveld. ‘Ik beschouwde het als een geweldige en eervolle opdracht om het inauguratiegedicht van Amanda Gorman en haar bundel over te zetten naar het Nederlands.’

‘Ik had me met alle liefde gestort op het vertalen van Amanda’s, waarbij ik het als grootste taak zag om haar kracht, toon en stijl overeind te houden. Ik realiseer me echter goed dat ik in positie ben om zo te denken en te voelen, waar velen dat niet zijn. Ik wens alsnog dat haar gedachtegoed zoveel mogelijk lezers bereikt en meerdere harten doet openen.’