Experten van Gems tegen versoepelingen komende vier weken

In het advies aan de regering, dat De Standaard kon inkijken, raadt expertengroep Gems de regering af om de komende vier weken al te versoepelen. Eind maart pas zou - áls er geen derde golf uitbreekt - de buitenbubbel groter kunnen. Niet de contactberoepen maar jongeren moeten bovendien voorrang krijgen.

Het rapport van de Gems is dé virologische leidraad voor de regeringen in ons land die zich vanmiddag buigen over mogelijke versoepelingen. Maar veel ruimte laten de experts van de Gems, met onder meer Niel Hens, Geert Molenberghs, Karine Moykens, Pierre Van Damme en Erika Vlieghe, niet, niet op korte termijn. Hoewel er eerst sprake was van een uitgebreide buitenbubbel, heeft de regering dat advies vrijdag toch gevolgd, er is geen ruimte voor enige versoepeling. ‘De cijfers zijn te verontrustend’, klonk het bij een regeringsbron, na afloop van het Overlegcomité.

‘De huidige epidemiologische situatie en modellen laten niet veel ruimte voor versoepelingen de komende vier weken’, valt te lezen in het rapport. Daarna hangt alles af van de evolutie van de epidemie én de vaccinaties.

Maar als die gunstig blijken, vindt de Gems dat de prioriteit moet zijn om een grotere buitenbubbel ( 8 tot 10) en groepsactiviteiten voor kwetsbaren (8 tot 10 personen) toe te laten, om te versoepelen in het onderwijs voor de meest kwetsbaren én om één dag contactonderwijs in het hoger onderwijs te organiseren. Over die laatste twee maatregelen vonden de ministers van Onderwijs eerder al een akkoord. Nochtans waarschuwt de Gems dat de voorgestelde versoepelingen pas eind maart verantwoord zijn áls de heropening van de contactberoepen op 1 maart niet doorgaat. Maar het Overlegcomité had eerder al beslist dat maandag de niet-medische contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten en tatoeëerders, weer aan de slag mogen. En dat zal ook doorgaan.

De Gems onderlijnt in zijn advies dat niet-essentiële reizen best verboden blijven. Ook de horeca heropenen en grote bijeenkomsten toelaten, is niet aangewezen in de eerste fase van de versoepelingen. Hetzelfde geldt voor de avondklok en verplicht thuiswerk.