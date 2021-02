David Goffin is niet voldaan met plaats in halve finales in Montpellier

David Goffin (ATP 15) stootte vrijdag door naar de halve finales van het Open Sud de France in Montpellier. De Luikenaar won met twee keer 6-4 van de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 36).

‘Vandaag ging alles veel vloeiender dan tijdens mijn eerste match’, verwees hij naar de moeizame winst woensdag tegen de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 125). ‘Ik zat meer in de rally’s, speelde agressiever, wisselde makkelijker van richting en durfde naar het net komen.’

Goffin haalde eerder de halve finales in Montpellier in 2018 en 2020. ‘Het is mijn derde halve finale hier, maar ik wil een bijkomende horde nemen. Ik krijg een nieuwe kans, ook al weet ik dat in dit stadium het altijd lastig is. Ik heb al twee goeie overwinningen op zak en ik hoop dat het morgen in de halve finale nog vlotter gaat.’

Goffin speelt om een finaleplaats tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov (ATP 83) of de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 56).