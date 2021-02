Overzicht | Hoe sterk zijn de woningprijzen gestegen in uw gemeente?

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de vastgoedmarkt in 2020. De verkoopprijzen van vastgoed zijn vorig jaar met meer dan 6 procent gestegen. Vooral duurdere huizen met tuin en appartementen met drie slaapkamers waren in trek. Toch zijn er heel sterke verschillen tussen de gemeenten.

Dat blijkt uit cijfers van de notarisfederatie. Ondanks de coronacrisis en de sterke krimp van de economie zijn de vastgoedprijzen in 2020 fors gegroeid. Dat is vooral te danken aan de tweede jaarhelft. Voor een woonhuis in Vlaanderen werd vorig jaar gemiddeld 306.629 euro betaald. In vergelijking met 2019 is dat een prijsstijging van 6,7 procent.

Maar die onderliggende cijfers wijzen wel op sterke verschillen tussen de gemeenten. Zo zakte de prijs in Zwalm met gemiddeld 22,3 procent tegenover een jaar eerder. Ook in andere gemeenten verspreid over het hele land waren duidelijke dalingen. Zo werden in Borsbeek, Halen, De Pinte en Koekelare dalingen van meer dan vijf procent opgetekend.

Het aantal plaatsen met een duidelijke prijsstijging is echter in de meerderheid, waardoor de kaart van Vlaanderen vooral rood kleurt. Stijgingen van meer dan 10 procent zijn ook geen uitzondering.

De beelden van de provinciehoofdsteden geven een nog iets ander beeld. Zo bleek eerder deze week al dat sommige deelgemeenten van Gent, Brugge of Hasselt ook goedkoper werden, terwijl sommige andere wel nog stevig duurder werden.