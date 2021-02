Belfius eist plaats op in crisisjaar

Achter de sterke resultaten van bankverzekeraar Belfius schuilt een hertekening van de Belgische bankenmarkt. Belfius en KBC zetten de toon.

Het was de laatste persconferentie van Jos Clijsters als voorzitter van Belfius. Die leek licht geëmotioneerd bij de presentatie van de weg die Belfius tussen 2011 en 2021 heeft afgelegd: van een kwetsbare bank die in 2011 werd losgewrikt uit het puin van het megalomane Dexia tot een instelling die met zelfvertrouwen naar de toekomst kijkt. En die een opmerkelijke plaats heeft opgeëist aan de bankentop op een moment dat klassieke grootbanken zoals ING België en BNP Paribas Fortis België gemengde gevoelens over België lijken te hebben.

Trots

Clijsters leidde de bank tussen 2011 en 2014 als ceo en gaf in dat jaar de fakkel door aan Marc Raisière, met wie hij tot op heden een succesvolle tandem vormde. Die tandem is er ook in geslaagd een team neer te zetten. Met enig gevoel voor overdrijving werd dat managementteam omschreven als het beste in de bankenmarkt.

Het illustreert het gevoel van trots dat in de rangen van Belfius heerst, een groot contrast met de hangende hoofden bij sommige andere grootbanken. Belfius wist ook in het pandemiejaar de schade te beperken en klopte af op een nettowinst van 532 miljoen, tegenover 667 miljoen een jaar eerder. De daling is het gevolg van het aanleggen van een stroppenpot van 453 miljoen euro om de gevolgen van de covid-crisis op te vangen.

Voordeel van de twijfel

Met een kapitaalbuffer van 17,1 procent heeft Belfius vandaag een stevige balans. De bank is ook erg liquide. Dat is een groot contrast met 2011, toen de balans bijna niet kon afgesloten worden omdat er geld te kort was. De overheid, die 4 miljard betaalde in 2011 voor het voormalige Dexia Bank België, ontving ondertussen 1,1 miljard aan dividenden. Terzelfdertijd steeg het eigen vermogen van de bank met 10 miljard.

Clijsters laat een sterke groep achter. Hij had graag het voorzitterschap doorgespeeld aan voormalig Generale Bank-bankier Filip Dierckx, met wie hij jaren werkte, maar de toezichthouder is hem daarin niet gevolgd. Met het parcours dat Clijsters neerzette bij Belfius had hij misschien toch iets meer het voordeel van de twijfel mogen krijgen.