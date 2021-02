Een groep Russische diplomaten en hun familieleden hebben deze week de grens met Noord-Korea overgestoken met behulp van een spoorwegkarretje dat ze handmatig moesten voortduwen. De Russen keerden terug vanuit Noord-Korea, maar daar heersen strenge coronamaatregelen die de meeste vormen van personenvervoer over de grens blokkeren.

‘Aangezien de grenzen al meer dan een jaar gesloten zijn en het personenverkeer is stilgelegd, was het een lange en moeilijke reis om thuis te geraken’, schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op sociale media.

De groep van acht, onder wie een kind van 3 jaar oud, reisde 32 uur per trein en twee uur per bus vanuit Pyongyang om donderdag de Russische grens te bereiken. De groep moest vervolgens te voet de grens oversteken en laadde bagage en passagiers op een karretje op de treinsporen. Het ministerie schrijft dat de derde secretaris van de Russische ambassade in Pyongyang, Vladislav Sorokin, het karretje de laatste kilometer richting Rusland duwde, over de spoorbrug over de Toemenrivier heen.

Coronamaatregelen

Het afgelopen jaar zijn heel wat buitenlandse diplomaten uit Noord-Korea vertrokken omdat veel westerse ambassades hun deuren hebben gesloten. Wie wou vertrekken, moest vaak wekenlang onderhandelen over speciale maatregelen die hun toelieten het land te verlaten.

Noord-Korea heeft momenteel officieel geen enkele coronabesmetting, maar heeft wel de grenzen gesloten, de meeste internationale reizen verboden en de bewegingsvrijheid in het land ernstig ingeperkt.