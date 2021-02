Sam Bennett sprint naar tweede ritzege in UAE Tour, Thomas De Gendt toont zich

De zesde rit in de UAE Tour is een prooi geworden voor Sam Bennett. De snelle man van Deceuninck - Quick-Step was na 165 kilometer de snelste in de verwachte massasprint in Dubai. De leiderstrui van Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kwam niet meteen in gevaar.

De voorlaatste etappe begon met behoorlijk wat wind aan de start, zodat het opnieuw een spektakelrit kon worden. Zes renners trokken er vrij snel op uit: Tony Gallopin (AG2R - Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech), Iñigo Elosegui (Movistar Team), Luis León Sánchez (Astana - Premier Tech), Attila Valter (Groupama - FDJ) en Matthieu Ladagnous (Groupama - FDJ).

Het peloton liet begaan en volgde in een mum van tijd op anderhalve minuut. Toen de voorsprong meer dan drie minuten werd, zette Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) zich op kop in de loden hitte.

In het peloton kwam het vervolgens tot een valpartij met verschillende renners. Florian Stork van Team DSM stapte uit de wedstrijd. Niet veel later ging ook Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) tegen de vlakte, terwijl De Gendt maar bleef gasgeven.

Even werd het peloton door de wind in twee stukken getrokken door toedoen van Deceuninck - Quick-Step en Israel Start-Up Nation. Maar een kleine twintigtal kilometers later kwam alles weer bij elkaar. Op 30 kilometer van de finish was ook het verhaal van de vluchters voorbij.

Koninklijke sprint

En dus was het vlammen naar de finishlijn in Palm Jumeirah. Onder andere Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, trok het peloton op één langgerekt lint. Alle sprintersploegen kwamen wel eens aan de leiding en dus werd het opnieuw een koninklijke sprint. Met Sam Bennett als winnaar, net als twee dagen geleden. Elia Viviani (Cofidis) werd tweede, voor Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). David Dekker (Jumbo-Visma) sprintte naar plek vier, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) naar plek vijf.

Voor de 30-jarige Bennett is het zijn tweede ritzege deze week. Woensdag was hij ook al de rapste in de vierde etappe.

In de stand behoudt Pogacar de eerste plaats voor de Brit Adam Yates (Ineos Grenadiers). Morgen/zaterdag valt het doek over de derde editie van de UAE Tour met een etappe van 147 kilometer tussen Yas Mall en Abu Dhabi Breakwater. Het woord is dan opnieuw aan de sprinters.