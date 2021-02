NMBS raadt treinrit naar kust af dit weekend: aanbod beperkt door werken

Dit weekend vinden er werken plaats aan de treinsporen richting de kust. Hierdoor zal het treinverkeer richting de kust aangepast worden. De NMBS raad reizigers aan naar andere bestemmingen te reizen. Ook de twee eerste weekenden van maart zullen er werken plaatsvinden.

Dit weekend zal het iets frisser zijn, maar blijft het wel zonnig aan de kust. Weer dat mogelijk opnieuw veel mensen naar de kust lokt. De komende drie weekenden voert spoorwegbeheerder Infrabel echter grote werken uit tussen Gent en Brugge. Daardoor zal het treinaanbod tussen Oostende, Zeebrugge-Strand, Brugge en Gent-Sint-Pieters beperkt zijn en de treinen die wel rijden zullen langer onderweg zijn dan normaal. De NMBS raadt reizigers daarom aan om ‘dit weekend naar andere bestemmingen in België te reizen’, klinkt het in een persbericht.

Het afgelopen weekend en ook woensdag waren de treinen richting de kust al voller dan normaal door het mooie weer. De kustburgemeesters Bart Tommelein van Oostende (Open VLD), Daphné Dumery van Blankenberge (N-VA) en West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé pleitten daarom opnieuw voor oplossingen. Tommelein vraagt om een aanmeldingssysteem om te drukke treinen te vermeiden. Er vond een overleg plaats, maar daar kwamen nog geen concrete plannen uit om te drukke treinen naar de kust te vermijden.

De werken uitstellen tot na corona, is geen optie. ‘Ze werden al twee jaar op voorhand vastgelegd’, legt infrabelwoordvoerder Thomas Baeken uit. ‘Zo’n werken opschuiven gaat niet want dan creëer je maanden vertraging in de planning. Bovendien zijn er al afspraken met aannemers gepland. Zij hebben al geïnvesteerd in mensen en materiaal. Als de werken worden verzet, kunnen we te maken krijgen met schadeclaims.’

‘Het mooie weer in België kan je ook niet voorspellen’, gaat Baeken verder. ‘Wel plant infrabel bewust geen werken in het hoogseizoen. Wanneer de grond bevroren is in de winter, kunnen ook geen werken uitgevoerd worden. Dat maakt dat er sowieso maar enkele maanden doorheen het jaar zijn waarin werken gepland kunnen worden.’

Nieuw overleg over te drukke treinen

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé zegt aan telefoon blij te zijn dat de NMBS mensen ‘toch al oproept om niet naar de kust te komen’. ‘Ook de NMBS moet zich aan de coronaregels houden. Het is hun verantwoordelijkheid dat de bezetting op de treinen binnen de perken blijft’, herhaalt hij de boodschap die hij ook woensdag meegaf.

‘Vanavond vindt er opnieuw een overleg plaats. Misschien zal er daar toch nog een structurele oplossing voor de drukte op de treinen uitkomen’, aldus Decaluwé