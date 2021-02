Akkoord over langverwachte pandemiewet binnen regering

De federale regering bereikte een akkoord over een pandemiewet. Dat tweette Joachim Coens en werd bevestigd aan onze redactie.

Een pandemiewet die de wettelijke basis voor coronamaatregelen moet verstevigen, wordt al een tijd beloofd maar bleef lang uit. De regering-De Croo kondigde een eigen voorstel al kort na haar aantreden aan, maar de totstandkoming ervan liep vertraging op, onder meer door spanningen binnen de regering. De liberalen vrezen dat een pandemiewet in de toekomst misbruikt zou kunnen worden, en dat die de huidige wettelijke basis kan doen wankelen, met alle juridische gevolgen van dien.

Er is nu een akkoord binnen de kern over het wetsontwerp. De ministerraad start om 11 uur, daarna volgt meer nieuws. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) beloofde in de Kamer een ‘diepgaand parlementair debat’ over de wet.

#pandemiewet ligt klaar om naar parlement te gaan, dankzij het harde werk van @anneliesvl om iedereen op 1 lijn te krijgen en de stroom aan commentaar van non-believers te trotseren. Stap vooruit voor onze democratie! — Joachim Coens (@joachimcoens) February 26, 2021