Graspop annuleert als eerste Belgische zomerfestival editie van 2021

De 25ste editie van metalfestival Graspop is uitgesteld tot volgend jaar. Door de coronacrisis is ziet de organisatie het niet haalbaar om de editie van dit jaar zoals gepland te laten doorgaan. Het is het eerste grote Belgische zomerfestival dat de handdoek in de ring gooit.

Dat meldt het festival vrijdag. Graspop is traditioneel de grote opener van de festivalzomer. De editie van dit jaar zou van 17 tot en met 20 juni plaatsvinden. Dit keer behoorden publiekstrekkers als Megadeth, Faith no More, Amenra, Aerosmith en Judas Priest tot de headliners.

‘We hadden niets liever gewild dan metalheads van over de hele wereld te verwelkomen in Dessel in juni, maar dit is helaas niet mogelijk’, klinkt het in een mededeling. ‘De veiligheid van onze bezoekers, crew en artiesten stellen we steeds voorop. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk bands van de GMM 2021 line-up over te zetten naar de editie van 2022.’

Wie al een ticket voor Graspop 2021 heeft, krijgt binnenkort een bericht. Alle tickets blijven in elk geval geldig voor de editie van volgend jaar. Het is al het tweede jaar op rij dat Graspop moet annuleren.

Festivalzomer onder druk

Gezien de huidige omstandigheden lijkt het onwaarschijnlijk dat de vaccinatiecampagne midden juni al volledig is afgerond. Daardoor is het nog heel onzeker of grote evenementen wel zullen mogen doorgaan. Bovendien dreigt ook een logistieke nachtmerrie als muzikanten in elk land in quarantaine zouden moeten.

In het buitenland lieten topfestivals als Glastonbury en Best Kept Secret daar al eerder weten opnieuw een jaar over te slaan. Voor Graspop was de annulering van het Franse Hellfest een teken aan de wand. Heel wat bands staan op de affiche van beide festivals.

In België hebben andere grote zomerfestivals nog geen definitief uitsluitsel gegeven. Werchter houdt rekening met een verplaatsing naar een datum later deze zomer, Dour zegt alleen te kunnen doorgaan als kamperen mogelijk is.