Al ruim 130.000 doses van AstraZeneca in stock

België kreeg al meer dan 200.000 doses van het vaccin van AstraZeneca geleverd, maar begin deze week was slechts een derde daarvan verdeeld over ziekenhuizen en vaccinatiecentra. De reden daarvoor is dat de doses gereserveerd zijn om over een tweetal weken te worden toegediend.

Op de website van het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG staat een tabel met de vaccindoses die al aan ziekenhuizen en vaccinatiecentra zijn geleverd. Van AstraZeneca ging het tot en met 22 februari om 67.200 doses. Tegelijk zijn er deze maand al meer dan tweehonderdduizend doses geleverd aan België. Het verschil tussen de twee is groot, zeker omdat er al veel kritiek is dat de vaccinatiecampagne te traag zou lopen. Bovendien zijn die cijfers op de website van het FAGG de enige officiële Belgische data die het publiek vrij kan consulteren, terwijl ze maar een deel van de leveringen vermelden. Komende dinsdag zou daar verandering in komen, vanaf dan publiceert het FAGG het totale aantal geleverde vaccins.

De vraag is waar die ruim 130.000 AstraZeneca-doses heen zijn. ‘Die vaccins zijn geleverd in de centrale hub en zullen van daar naar de ziekenhuizen en vaccinatiecentra worden gebracht’, zegt Ann Eeckhout van het FAGG.

Die opslag van vaccins was, zeker voor de Vlaamse vaccinatiecentra, aangekondigd. Een goeie twee weken geleden maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid bekend dat er weer een stock zou worden aangelegd. ‘Als mensen een uitnodiging krijgen om zich twee weken later bij een centrum aan te melden voor hun inenting, dan willen we zeker zijn dat hun dosis er ook is’, zei Joris Moonens van het Agentschap. ‘Daarom zal er opnieuw een stock worden opgebouwd. We moeten vermijden dat iemand naar het centrum komt, maar weer naar huis moet omdat er geen vaccin is.’ Door de tegenvallende leveringen van de voorbije weken, wordt er ook erg voorzichtig gepland.

De zakenkrant De Tijd gaat vandaag in op de stock en koppelt die ook aan de vrij nieuwe fase met vaccinatiecentra waar we nu in zijn beland. Doordat die centra vooralsnog op een laag pitje draaien en er ondertussen doses aan België worden geleverd, zwelt de stock aan.

‘We zitten net te wachten op vaccins’, zei Jan Stroobants, spoedarts in het ZNA Middelheim en coördinator van het Antwerpse vaccinatiedorp Spoor Oost, in De Ochtend op Radio 1. ‘Voor volgende week is onze agenda leeg.’ Tegelijk erkent hij dat er wel wat tijd nodig is om mensen te verwittigen. ‘Maar als we zekerheid hebben dat we vaccins krijgen, gaan we ze zeker zetten. We wachten op alle soorten vaccins.’

Die vaccins liggen daar nog niet lang, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatie. ‘Vaccins worden pas effectief ingepland als er zekerheid is dat ze toegekomen zijn. De doorlooptijd tussen aankomen en toedienen is twee weken. We doen het niet meer omgekeerd, omdat we er met de leveringsproblemen zeker van willen zijn dat we de vaccins wel ontvangen (...) Dat is een zekere voorzichtigheid die we hebben ingebouwd’, aldus nog Dirk Ramaekers in De Ochtend.

