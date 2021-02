Twee derde van vaccins Astrazeneca blijven ongebruikt liggen: ‘Voorzichtigheid ingebouwd’

Ons land heeft al meer dan 200.000 dosissen van het vaccin van AstraZeneca ontvangen. Maar het overgrote deel daarvan is nog niet eens geleverd aan de ziekenhuizen over vaccinatiecentra. ‘We hebben een bepaalde voorzichtigheid ingebouwd’, verdedigt Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatie het beleid.

Dat blijkt uit gegevens van de Britse krant The Guardian. Die wijst erop dat de distributie binnen meer Europese landen stokt. Van de 6,1 miljoen dosissen zijn er ruim 4,8 miljoen nog steeds niet toegediend, besluit de krant.

Het geneesmiddelenagentschap FAGG bevestigt dit aan VRT. Volgens de cijfers van het FAGG zouden er zo’n 67.000 vaccins van de 200.000 verdeeld zijn over de ziekenhuizen en vaccinatiecentra. Dat is eigenlijk zoals gepland. Enkele weken geleden werd al duidelijk dat doses gereserveerd worden voor een toekomstige prik. Dat moet vermijden dat iemand zich aanmeldt voor wie er geen dosis is.

‘Zeer realistisch’

Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatie relativeert dan ook in De Ochtend op Radio 1. Volgens hem is het nog maar pas dat er een voorraad ligt, en is de verdere verspreiding wel degelijk ingepland. Volgens hem is er zo ‘een bepaalde voorzichtigheid’ ingebouwd. ‘De strategie is om pas in te plannen als er zekerheid is dat de vaccins aangekomen zijn’, zegt hij.

Daar zit een of twee weken tussen. Die doorlooptijd noemt hij ‘zeer realistisch’. ‘Van zodra de vaccins toekomen in de hub krijgen de gemeenschappen de cijfers. De vaccins worden meteen ingepland en verstuurd naar vaccinatiecentra’.

Onzekerheid

Dat proces versnellen door de uitnodiging al voor de levering te versturen, is volgens hem geen goed idee omwille van de ‘onzekerheid’ van de leveringen door Astrazeneca. In het tweede kwartaal moet dat veranderen. ‘Ik hoop dat de kinderziektes opgelost raken en de aantallen toenemen conform de afspraken’.

Ramaekers wijst erop dat deze situatie zich niet voordoet bij het vaccin van Pfizer, waarvan de leveringen ‘zeer stabiel’ zijn. ‘Die kunnen veel vlotter gepland worden omdat men duidelijk weet wat volgende week komt.’