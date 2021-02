Koningin Paola praat ‘zonder taboes’ in documentaire over haar leven

Koningin Paola (83) zal ‘onomwonden’ haar levensverhaal vertellen in een documentaire. Het is voor het eerst dat ze zo uitgebreid het woord zal nemen.

Het koninklijk paleis bevestigt dat er een documentaire in de maak is. Maar het is niet betrokken bij de productie. Het wordt begeleid door ‘Belvédère’ (Albert en Paola met hun hofhouding).

Het filmfonds Brussels Screen heeft een financiële steun van 15.000 euro toegekend aan het project. ‘De eerste documentaire die het volledige en intieme verhaal van koningin Paola schetst, maar dan gebracht door de koningin zelf’, zo wordt het project omschreven in het subsidiedossier. Ze zal dat ‘op een onomwonden manier’ doen, ‘zonder taboes en in het belang van de geschiedenis’.

Huwelijkscrisis

De opnames met Paola zijn volgens Het Nieuwsblad al achter de rug. Regisseur Nicholas Delvaux draaide tien dagen met haar, zowel in Brussel als in haar buitenverblijf in het zuiden van Frankrijk. Ze vertelde in huiselijke kring over haar kindertijd in Italië en haar volwassen leven als prinses en koningin in België.

Ook de huwelijkscrisis met Albert in de jaren zestig en zeventig kwam aan bod. De naam van Delphin Boël zou niet expliciet vermeld zijn. Sinds de pas erkende dochter van koning Albert werd uitgenodigd op kasteel Belvédère, leek dat taboe nochtans weggevallen. Ook bevoorrechte getuigen deden hun verhaal.

Paola liet zich vijftien jaar geleden al eens door de VRT volgen tijdens een tweedaags bezoek aan Italië. De camera registreerde toen hoe ze tegen twee vriendinnen vertelde over haar huwelijk met Albert: ‘We hebben onze problemen gehad. Maar nu zeggen we dat we voor elkaar gemaakt waren.’

In 2014, het jaar na zijn troonsafstand, stond Albert dan weer een uitgebreid interview toe aan de Franstalige commerciële omroep RTL-TVi. Paola kwam daarin ook enkele keren aan het woord. Het gesprek zette kwaad bloed bij koning Filip, omdat hij er niet van op de hoogte was. Dit keer lichtte Belvédère het paleis tijdig in.

De documentaire wordt in de herfst uitgezonden op de Franstalige openbare omroep RTBF.