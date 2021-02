Verdachte Amerikaanse turncoach pleegt zelfmoord

John Geddert, de coach van de Amerikaanse olympische turnploeg op de Olympische Spelen van Londen in 2012, is donderdag dood aangetroffen. Dat hebben Amerikaanse autoriteiten gemeld. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

Eerder op de dag werd Geddert door het Openbaar Ministerie in Michigan beschuldigd van mensenhandel en seksueel misbruik. Er was tegen de 63-jarige oud-coach een 24-delige aanklacht ingediend.

Geddert was eigenaar van een trainingscomplex waar de veroordeelde zedendelinquent Larry Nassar als sportarts werkzaam was. Nassar werd drie jaar geleden veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar wegens seksueel misbruik van vele turnsters. In 2012 werd Geddert geschorst door de Amerikaanse turnbond omwille van zijn persoonlijke en professionele relatie met Nassar.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.