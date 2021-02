Weekend vaak zonnig, maar frisser

De dag start grijs en met soms wat regen in het centrum en oosten. In het noordwesten is het al droog met opklaringen. Na de middag wordt het ook in het zuidoosten droog, maar blijft het wisselend tot zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas, met nog een kleine kans op een bui.

Aan de kust en in het uiterste westen is het vrijwel helder en vinden we ook de meeste zon. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge venen en 11 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Dat meldt het KMI.

Vrijdagnacht is het rustig en droog met vorming van lage bewolking of lokaal mist. In het zuiden blijven de opklaringen vrij breed. De minima liggen tussen -1 graad in het zuiden en 0 tot +3 graden elders. Aan de grond kan het op meerdere plaatsen licht vriezen. De wind waait zwak uit het noorden, later noordoosten.

Tijdens het weekend en begin volgende week wordt het vaak zonnig en droog met ochtendgrijs, maar ook nachtvorst en maxima rond 10 graden. Dinsdag en woensdag wordt het opnieuw wat zachter.