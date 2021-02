McConnell zal Trump steunen als hij in 2024 Republikeins presidentskandidaat is

De Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell zal ‘zeker’ op voormalig president Donald Trump stemmen indien hij in 2024 de Republikeinse presidentskandidaat is. McConnell had recent nochtans hevige kritiek op diens betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool.

‘Als [Trump] de Republikeinse presidentskandidaat zou zijn, zou je hem dan steunen?’, vroege een Fox-journalist aan McConnell. ‘De genomineerde van de partij? Absoluut’, antwoordde die.

Trump noemde McConnell vorige week nog ‘een saaie , norse politieke hack die nooit lacht’. ‘De Republikeinse partij zal nooit meer gerespecteerd of sterk zijn met politieke “leiders” zoals McConnell aan de knoppen’, zei Trumps ook nog.

Tijdens Trumps presidentschap was McConnell nochtans een belangrijke bondgenoot, maar de voormalige president pikte het niet dat de senaatsleider Trump ‘feitelijk en moreel verantwoordelijk’ acht voor de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. Dat zei McConnell nadat hij tegen de veroordeling van Trump had gestemd tijdens diens laatst afzettingsproces.

Invloed

Dat McConnell na die woordenwisseling nu toch zegt ‘absoluut’ op Trump te zullen stemmen indien hij in 2024 opkomt voor de Republikeinen, is enigszins onverwacht. Al kan het ook zijn dat hij zijn hachje wil redden. Trump heeft nog steeds veel invloed op de Republikeinse partij. ‘Wat er in het verleden is gebeurd, is nu niet relevant. We gaan vooruit’, aldus McConnell.

De senaatsleider verwacht wel dat er veel zullen dingen naar de mogelijkheid om op te komen voor de Republikeinen bij de volgende verkiezingen. ‘Er zal veel gebeuren tussen nu en 2024. Ik ken minstens vier leden waarvan ik denk dat ze van plan zijn om president te worden, en dan zijn er nog een paar gouverneurs en anderen’, zei hij.

Trump spreekt zondag op een conferentie in de Amerikaanse staat Florida. Verwacht wordt dat hij dan meer informatie zal geven over zijn toekomstplannen. McConnell zei nog dat hij de voormalige president niet heeft geadviseerd over wat Trump zal zeggen die dag.