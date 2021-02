Club Brugge verliest met 0-1 van Dinamo Kiev en is Europees uitgeschakeld

Club Brugge heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 1/8ste finales van de Europa League. Het verloor met 0-1 van Dinamo Kiev. De heenmatch in Oekraïne was op 1-1 geëindigd. Vitaly Buyalsky scoorde tien minuten voor tijd de treffer van de kwalificatie.

‘We maakten een belofte, we zworen dat we hem altijd zouden onthouden: niet terugtrekken, niet opgeven.’ De stadion-dj van Club Brugge sleepte Bruce Springsteen aan om – niet in het Brugs, wel in het Engels – zijn hit ‘No Surrender’ te zingen.

De corona-rampspoed van de voorbije weken had Club in overlevingsmodus gebracht. Woensdag vielen Charles De Ketelaere en Simon Mignolet als nieuwe slachtoffers, nadat eerder al de volledige trainersstaf, Hans Vanaken, Noa Lang en Mats Rits waren uitgevallen. Een dag later bleek Mignolet valspositief en zou hij alsnog kunnen aantreden. Vanuit zijn huis in het Waasland stuurde trainer Philippe Clement zijn plannen nog maar eens bij. Elke dag is hij een beetje minder voetbaltrainer en een beetje meer crisismanager.

Clement zou Clement niet zijn als hij ook niet in deze omstandigheden een jonge welp voor de leeuwen wierp. De keuze viel op de 19-jarige Thomas Van den Keybus, die eerder alleen in de bekerwedstrijd tegen Olsa Brakel was gestart, maar vorige maandag nog gecharmeerd had met zijn invalbeurt tegen Oud-Heverlee Leuven.

De creatieve middenvelder kreeg de voorkeur op de 18-jarige Ignace Van der Brempt die tegen OHL nog een knappe slalomgoal had gemaakt. Vanop de positie van Hans Vanaken kreeg hij de opdracht voor de openingen op Bas Dost te zorgen. Maar net zo goed als zijn ploegmaats moest hij mee druk naar voren zetten tegen de Oekraïeners. ‘Niet terugtrekken, niet opgeven.’

Van den Keybus nam zijn orders ter harte. Meteen na de aftrap stormde hij al op zijn belagers af en er was nog geen minuut verstreken of hij werd al bij de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic geroepen.

Dinamo Kiev moest scoren om hoop te houden op de volgende ronde, maar de troepen van Mircea Lucescu waren niet gehaast. De defensieve aanpak van de Roemeen kwam hem na de heenmatch al op kritiek te staan. Maar ook in Jan Breydel was de 75-jarige coach niet van plan om zijn spelers blind naar voren te sturen.

Dinamo wachtte op een fout van Club. Odilon Kossounou liet de weinig beweeglijke spits Artem Besedin lopen, maar Brandon Mechele – de held van de heenmatch – smoorde het gevaar in de kiem. Op de rechterflank hield Clinton Mata de Portugese Luxemburger Gerson Rodrigues in bedwang.

Defensief stond Club op zijn sterkst, maar aanvallend was het gebrek aan kwaliteit merkbaar. Eduard Sobol moest tegen zijn landgenoten als aanvallende linkerflank aan de slag, maar is ondanks veel goede wil nog geen Noa Lang. Aan de overzijde stond er met Nabil Dirar wel een vertrouwde naam, maar de Marokkaanse Belg is na een jaar zonder voetbal nog niet de helft van de speler die hij was. In de spits kon Club rekenen op Bas Dost, maar de Nederlander lijkt de opeenvolging van wedstrijden steeds minder goed te verteren en viel in de loop van de tweede helft uit met een spierblessure.

De Nederlandse spits had tot dan toe de beste Brugse kansen gehad. Eerst een goeie voorzet van Dirar, waar hij net niet bij kon. Even voor rust een voorzet van Mata die hij in de handen van Bushchan kopte. En ook kort voor zijn blessure nog een kans, die hij op de Oekraïense doelman besloot.

Van den Keybus was aan de rust binnengebleven. Na 19 minuten was hij dan toch tegen geel aangelopen. Met Van der Brempt in het team begon Club met vernieuwde moed.

‘Bloedbroers in de stormachtige nacht met een wens om te verdedigen: niet terugtrekken, niet opgeven’, zong ‘The Boss’ aan de rust.

Club was met 0-0 geplaatst, maar bleef de dominante ploeg in balbezit. Nabil Dirar vond Youssouph Badji, ingevallen voor Dost, maar de jonge Senegalees mikte zijn schot pal op de keeper. Ook Ruud Vormer zag een doelkans afgeblokt.

Diep in de tweede helft greep Lucescu dan toch in. Met Mykola Shaparenko, een van Oekraïnes grootste talenten, kwam er meer gevaar. Shaparenko kwam naar binnen en kon afdrukken. Mignolet duwde in corner.

Ook Club bleef kansen krijgen, onder meer via Badji, maar het was Gerson Rodrigues, die vooral was opgevallen door ongevaarlijk te zijn, die plots met een geschepte bal Viktor Tsigankov afzonderde. Vitaliy Buyalskiy, ook in de heenmatch de gevaarlijkste Oekraïener, wurmde de bal via de onderkant van de lat in doel.

Een laat offensief van Club leidde nergens meer toe. Er zat omzeggens niemand meer op de bank die het verschil kon maken. Niet Dinamo Kiev, maar het coronavirus kreeg Club Brugge klein. Blauw-zwart kan zich één ding niet verwijten: het trok zich niet terug, het gaf niet op.