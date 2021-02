Ziekenhuizen over het hele land zijn bezorgd over de stijgende covid-cijfers. Ze vragen de politici die zich vrijdag in het overlegcomité over de coronamaatregelen buigen om rekening te houden met de hoge druk die ze nu al voelen.

In een week tijd is het aantal covid-19-opnames in het UZ Brussel verdubbeld, van 19 naar 38. ‘Vorige week dachten we dat de daling zich eindelijk zou doorzetten. Maar het was van korte duur en de stijging ...