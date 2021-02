Regering plant online bevraging van ‘alle burgers’ over staatshervorming

De regering-De Croo lanceert nog dit jaar een digitaal platform waarbij iedereen zijn mening kwijt kan over het institutionele.

De federale regering wil de brede maatschappij betrekken bij haar plannen om tegen 2024 een nieuwe staatshervorming voor te bereiden. Nu is ook duidelijker hoe ze dat wil doen. In de komende maanden willen ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) een grootschalige online bevraging lanceren om ‘meningen, aanbevelingen, voorstellen en suggesties’ te verzamelen voor de richting die ons federalisme uit moet.

Ook over democratische vernieuwing zullen deelnemers zich kunnen uitspreken. De bedoeling is dat zo ‘alle burgers van ons land geactiveerd en betrokken kunnen worden’, zei Verlinden in de Kamercommissie Grondwet. Behalve burgers zullen ook actoren als ­lokale besturen, academici en het middenveld gepolst worden.

Risico op manipulatie

De precieze thema’s moeten nog bepaald worden. Maar al voor het einde van dit jaar moet uit die massale bevraging een evaluatie gepuurd worden, waarmee de regering en het parlement aan de slag kunnen. De online bevraging is mee het gevolg van de corona­crisis, aangezien het niet meteen mogelijk is om fysiek veel mensen samen te brengen.

Zo’n online bevraging is niet zonder politiek risico voor Vivaldi. Hoe zal nagegaan worden dat de input representatief is en niet gemanipuleerd door bijvoorbeeld drukkingsgroepen of partijen? En wat als plots een meerderheid van de respondenten bijvoorbeeld pleit voor verregaande herfederaliseringen, wat de regering niet wil? Momenteel bereidt de regering een overheidsopdracht voor om het platform met externe expertise te kunnen opzetten. Een tweede ­aspect van de burgerparticipatie is het opzetten van panels met parlementairen, uitgelote burgers, academici en andere maatschappelijke vertegenwoordigers. Die gesprekken zouden focussen op democratische vernieuwing. De organisatie daarvan is aan het parlement. De regering mikt daarvoor op 2022, wanneer de pandemie hopelijk verleden tijd zal zijn.