Eerste hervestiging van 2021 brengt 156 Syriërs naar ons land

In het kader van hervestiging zijn donderdag 156 Syriërs toegekomen op Brussels Airport. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi weten.

De mensen die in ons land toekwamen, verbleven in kampen in Turkije, waar momenteel 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen worden opgevangen. De vluchtelingen hebben allemaal negatief getest op corona. ‘Turkije doet heel veel inspanningen om vluchtelingen ter plaatse op te vangen’, zegt Mahdi. ‘Zonder hen zouden we totaal ongecontroleerde migratiestromen hebben. Als klein land moeten we af en toe iets doen om landen die opvang ter plaatse voorzien te helpen. Mensen worden niet in illegale smokkelroutes geduwd, de buitengrenzen van Europa worden minder belast en we zijn zeker dat die mensen hier een toekomst kunnen uitbouwen.’

Het merendeel van de groep kreeg al in juli 2019 het nieuws dat ze naar België zouden komen als erkend vluchteling. De selectie gebeurde ter plaatse op basis van interviews door het Commissariaat van de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

De 156 vluchtelingen zullen in afwachting van hun hervestiging eerst zes weken worden opgevangen in de opvangcentra van Kapellen, Florennes, Pondrôme en Moeskroen. Na die zes weken gaan ze naar individuele opvang waar ze zes maanden kunnen verblijven. Daarna moeten ze een eigen woning kunnen betrekken.