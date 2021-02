Spionage in Berlijn: Duitser in verdenking gesteld

Een Duitser is in verdenking gesteld omdat hij gegevens en plannen over de Bondsdag, het Duitse parlement, zou hebben doorgespeeld aan Rusland. Dat heeft het Duitse parket donderdag aangekondigd.

‘Tussen einde juli en begin september 2017 heeft de verdachte op eigen initiatief besloten om informatie over de eigendommen van de Bondsdag door te spelen aan de Russische inlichtingendiensten’, aldus het parket. Een werknemer van de Russische ambassade in Berlijn, die ervan verdacht wordt een lid te zijn van de Russische militaire inlichtingendienst GRU, kreeg de documenten in PDF-formaat.

Verdachte Jens F. had via zijn werk toegang tot plattegronden van de Bondsdag in Berlijn. Hij werkte voor een bedrijf dat daar elektronische apparatuur moest inspecteren. F. zou digitale bestanden met informatie over het gebouw op een gegevensdrager hebben gezet.

Ook in andere Europese landen zijn Russische ambassademedewerkers in verband gebracht met spionage. Nederland wees eind vorig jaar om die reden twee Russische diplomaten uit. Die zouden zich bezig hebben gehouden met spionage in de Nederlandse hightechsector. Rusland besloot vervolgens om ook twee Nederlandse diplomaten weg te sturen.