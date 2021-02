Openbaar aanklager heeft eindelijk belastingaangiftes Trump in handen

De openbaar aanklager van Manhattan, Cyrus Vance, heeft maandag belastingaangiftes van gewezen Amerikaans president Donald Trump in zijn bezit gekregen.

De procureur van Manhattan en de Democraten in het Congres proberen al jaren de fiscale aangiften van voormalig president Trump te bemachtigen, uit de periode dat hij nog vastgoedmagnaat en presidentskandidaat was. Vance denkt dat de voormalige president met zijn ondernemingen onder meer belastingfraude heeft gepleegd en wilde daarom de belastingaangiftes van Trump en zijn ondernemingen voor de periode 2011-2018 inzien.

In tegenstelling tot zijn voorgangers in het Witte Huis, had Trump als president nooit zijn belastingaangiftes bekend willen maken. Hij verzette zich ook jarenlang tegen het vrijgeven van zijn financiële documenten en wilde zich beroepen op zijn immuniteit als president. In juli vorig jaar werd die claim van immuniteit verworpen door het Hooggerechtshof.

Dat Hof liet echter nog een opening door te vermelden dat Trump de dagvaarding voor lagere rechtbanken kon aanvechten. Maar in oktober 2020 oordeelde een federale rechtbank dat Trump de documenten ter beschikking moest stellen aan een grand jury, samengebracht door de Vance.

Tweemaal naar Hooggerechtshof

De advocaten van Trump legden zich niet neer bij die uitspraak en brachten de zaak opnieuw naar het Hooggerechtshof, met de vraag om de uitspraak van de federale rechtbank on hold te zetten. De documenten zouden volgens team Trump niet vertrouwelijk worden behandeld. ‘Zelfs als de openbaarmaking beperkt blijft tot de grand jury en de openbare aanklagers, de vertrouwelijkheid van die documenten zal voor altijd verloren gaan zodra de documenten worden overhandigd.’

Het Hooggerechtshof is die redenering niet gevolgd, Trump moet alle documenten ter beschikking aan Vance. In eerste instantie spitste het onderzoek zich toe op een overschrijving voor Trumps campagne in 2016. Het geld zou gediend hebben om zwijggeld te betalen aan de porno-actrice Stormy Daniels, maar dat is in overtreding met de wet op de financiering van verkiezingscampagnes. Het onderzoek bleek nadien echter veel breder te gaan en ook te onderzoeken of Trumps ondernemingen zich niet hebben schuldig gemaakt aan onder meer belastingfraude.

Als de audit van de belastingteruggave negatief uitvalt voor Trump, bestaat de kans dat hij meer dan 100 miljoen dollar aan de fiscus moet terugbetalen.