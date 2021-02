De cipier die woensdagmiddag urenlang gegijzeld werd door een gedetineerde bekomt momenteel thuis van wat haar is overkomen. ‘Ik moet even tot mezelf komen. Maar hij zei dat ik gewoon pech had. Dat hij me niet persoonlijk had uitgekozen’, zegt ze.

Morgane V. (25) uit Lissewege was woensdagmiddag in de gevangenis van Brugge aan het werk. De wandeling was ongeveer een uur bezig toen gedetineerde Faton S. (29) haar vroeg om naar het toilet te mogen ...