Waarom versoepelen bij ons zo tergend traag gaat

Straks komt het Overlegcomité samen. De vraag naar het versoepelen van de strenge maatregelen tegen corona is groot. Ook bij partijen van de meerderheid. Maar premier De Croo is niet geneigd grote toegevingen te doen terwijl er in onze buurlanden schijnbaar wel wordt versoepeld.

‘Het Overlegcomité komt op een moeilijk moment, nadat we de lente en de vrijheid hebben geroken, en ook al bijna één jaar bijzonder moeilijke en dwingende maatregelen moeten ondergaan’, zei premier De Croo gisteren in het parlement. Maar de angst om dezelfde fouten te maken als zijn voorgangster Wilmès is groot.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Simon Andries en Dries De Smet | Presentatie Aleander Lippeveld| Redactie Niels De Keukelaere | Eindredactie Bart Dobbelaere| Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.