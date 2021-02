Hondenuitlater Lady Gaga neergeschoten, honden gestolen

De hondenuitlater van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga werd neergeschoten in Los Angeles. Twee van de drie Franse bulldogs werden gestolen. De derde hond zette het op een lopen.

Een mannelijke verdachte schoot met een semi-automatisch wapen op de hondenuitlater, die werd overgebracht naar het ziekenhuis. De toestand van de man is volgens CNN stabiel.

Lady Gaga vaardigt een beloning uit voor de vinder van haar twee honden, Koji en Gustav. Er werd ook een emailadres opgezet, informatie kan worden doorgespeeld naar KojiandGustav@gmail.com. De persverantwoordelijke laat weten dat er ‘geen vragen’ worden gesteld. De derde hond, Miss Asia, liep weg en werd later gevonden door de politie.

De popzangeres is momenteel in Rome voor de opnames van een film.

Het is niet duidelijk of de dieren gestolen waren omdat ze van Lady Gaga zijn, of dat de dief gewoon munt wou slaan uit de honden. Het gaat namelijk om drie Franse bulldogs, een ras waarvoor in Amerika al snel 2.000 dollar betaald wordt voor een puppy. Voor een volbloed puppy gaan de prijzen tot 10.000 dollar.