Pretparken en wellnesscentra vangen bot bij Raad van State

De pretparken en wellnesscentra in ons land blijven voorlopig gesloten. De Raad van State heeft de pogingen van een reeks pretparken en wellnesscentra om de sluiting ongedaan te maken, verworpen.

Pretparken als Plopsa, Bobbejaanland, Boudewijnpark en Sea Life waren naar de Raad van State getrokken, omdat ze zich oneerlijk behandeld voelden. ‘We begrijpen niet waarom dierenparken wel mogen openen en pretparken niet. We hoopten op een gelijke behandeling”’ zei de ceo van de Plopsa Group, Steve Van den Kerkhof, daar eerder over.

Hun verzoek, en dat van enkele wellnesscentra, om de sluiting bij ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’ te schorsen, werd verworpen.

De partijen zeggen wel dat ze door de verplichte sluiting een financieel nadeel ondergaan met een impact die hen in going concern problemen’ dreigt te brengen, stelt de Raad van State, maar ze laten na ‘om concrete, precieze en verifieerbare gegevens te verstrekken die toelaten op een transparante wijze een globaal inzicht te krijgen op hun going concern problemen die hen zouden bedreigen’.