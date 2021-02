Ook steinerscholen naar Grondwettelijk Hof tegen eindtermen

Na Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt ook de Federatie Steinerscholen naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe eindtermen aan te vechten.

Twee weken na de goedkeuring in het Vlaams Parlement, hebben de steinerscholen beslist zich tegen de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair te verzetten. Ze stappen naar het Grondwettelijk Hof om te set eindtermen te schorsen en vernietigen. Eerder maakte ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste onderwijskoepel, dezelfde beslissing. Volgens directeur-generaal Lieven Boeve zijn er niet alleen te veel eindtermen, ze zijn ook te uitgebreid.

Hetzelfde verhaal is te horen bij de Federatie Steinerscholen. 'We zijn van oordeel dat de eindtermen zo talrijk en zo gedetailleerd zijn, dat de vrijheid van onderwijs geschonden is’, zegt Werner Govaerts. Met de huidige set eindtermen is het voor de steinerscholen niet mogelijk om ‘de kwaliteit van steinerpedagogie te realiseren’. ‘Wij willen geen oppervlakkige pedagogiek, die alleen maar zo veel mogelijk kennis tot doel heeft’, aldus Govaerts.

Volgens Govaerts zal er in de toekomst ‘geen ruimte meer zijn voor differentiëring of eigen, bijkomende doelstellingen’. En dat is voor hun scholen net cruciaal. ‘Kwaliteit bestaat er juist in om niet alleen grondig en diepgaand onderwerpen te benaderen, maar ook vanuit meerdere gezichtspunten en met een kunstzinnige dimensie.’

De stap mag niet verrassen. De steinerscholen hebben al een uitzondering op de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Toen die op tafel lagen, vonden de scholen dat er ‘te weinig vrijheid was om hun eigen pedago­gische project te realiseren’. Aanvankelijk kregen ze geen toestemming voor, maar na onderhandelingen met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en een hervormd voorstel, werd de afwijking toch toegestaan.

De steinerscholen twijfelden ook in dit proces al langer om naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Ze voelden zich onder meer gesterkt door een advies van de Raad van State (DS 21 november). Toen twee weken geleden bleek dat de aanpassingen na dat advies niet substantieel waren, werd duidelijk dat er geen andere optie was.