Nederlanders plannen nieuwe nachttrein, ook vanuit België

Twee Nederlandse particulieren willen vanaf april 2022 een nieuwe nachttrein, de European Sleeper, laten rijden vanuit Nederland en België. De eerste bestemming zouden ze binnen iets meer dan een maand bekendmaken.

Achter het project European Sleeper zitten twee liefhebbers van nachttreinen: Elmer van Buuren, actief bij de Nederlandse stichting Train2EU en jarenlang actief bij de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS, en Chris Engelsman. Engelsman, die in zijn vrije tijd de website noordwestexpress.nl beheert, legde in 2019 al de Jazz Night Express in, een eenmalige nachttrein richting Berlijn met jazzoptredens aan boord.

Het is voorlopig afwachten of de plannen van European Sleeper ook effectief gerealiseerd zullen worden. ‘Het ziet er wat ons betreft wel heel goed uit. We zijn zelf al jaren bezig met nachttreinen en hebben veel ervaring met de spoorwegen, hoe je die treinen moet laten rijden’, zegt Chris Engelsman. ‘Het momentum is nu enorm, er zijn allerlei initiatieven.’

Engelsman verwijst onder andere naar de - door corona tijdelijk stopgezette - nachttrein tussen Brussel en Wenen van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB. Die wil ook andere bestemmingen aandoen. Afgelopen december kondigden vier Europese spoorwegmaatschappijen bovendien nieuwe nachtverbindingen aan, onder meer tussen Brussel en Berlijn.

Contact met NMBS

European Sleeper is niet van plan te concurreren met de gevestigde nationale spoorwegmaatschappijen, maar wil andere bestemmingen aanboren. In april willen de initiatiefnemers de eerste bestemming vrijgeven. Die zal vanaf april 2022 worden aangedaan. De Nederlandse website treinreiziger.nl oppert alvast Kopenhagen, Praag, Warschau of Milaan.

Omdat Van Buuren en Engelsman als particulieren geen licentie hebben om met treinen te rijden, zoeken ze wel nog een partner. Naast de Nederlandse NS, zou er ook met NMBS en Infrabel al contact gelegd zijn. Om de trein in 2022 te doen rijden, moet de European Sleeper bijvoorbeeld in april al een rijpad aanvragen.

Het financiële plaatje ‘is niet per se heel gemakkelijk’, maar de initiatiefnemers geloven dat de exploitatie rendabel kan zijn. ‘De vraag naar nachttreinen is vrij hoog’, zegt Engelsman. ‘Corona leidt tot bewuster en zeker kleinschaliger reizen. We verwachten dat de focus van vakantiegangers meer op Europa gericht zal zijn.’