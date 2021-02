De stad Antwerpen was na het afgelopen lenteweekend op vele plekken herschapen tot een stort. De voorbije dagen dook hetzelfde probleem op. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA) reageren misnoegd.

De Belvédère in het Droogdokkenpark heeft zich op korte tijd ontpopt tot een pleisterplek van stadsbewoners. Helaas is dat ook te merken aan het afval dat er – zeker de laatste dagen – achterblijft. ‘Dat jongeren willen buitenkomen, dat begrijp ik. Dat ze een proper park zo durven achterlaten ... Schandalig’, postte een verontwaardigde burgemeester De Wever donderdagochtend op Facebook.

Schepen Fons Duchateau ging nog een stap verder in zijn verontwaardiging. ‘Een lege bak bier op de Belvédère als getuige van een zieke mentaliteit’, plaatste hij bij veelzeggende foto’s . ‘En maar rekenen op de medewerkers van de stad om hun vuil op te ruimen, zodat ze vanavond nog eens een feestje kunnen bouwen.’

‘En we zullen het opnieuw opruimen. Mensen hebben recht op een proper park om in te vertoeven. Zeker nu. Maar wie hiervoor verantwoordelijk is, is een verwend, asociaal en respectloos rotventje (m/v). Andere woorden zijn er niet voor’, schreef de schepen nog. Om te besluiten met: ‘PAK. HET. MEE. NAAR. HUIS!’

Extra containers geen oplossing

‘De enige oplossing is dat mensen hun afval mee naar huis nemen’, zei Michael Lescroart, woordvoerder van Fons Duchateau, na het afgelopen weekend. Daar blijft hij ook nu bij.

Jan Van Leuffel, initiatiefnemer van de grootschalige Aper’eau-evenementen, stelde voor om grotere containers te plaatsen op bepaalde plekken. Ook al plaatst de stad nu extra containers op strategische plekken, toch zal dat volgens Lescroart geen soelaas bieden.

‘De huidige vuilnisbakken zijn voorzien op het formaat van pizzadozen, dus dat is het probleem niet zozeer’, zegt Lescroart. ‘Het probleem is dat de vuilnisbakken op deze manier in een half uur tijd vol zouden zitten. Aan dat tempo krijgen we ze simpelweg niet geleegd. Er moet gewoon een andere mentaliteit komen en mensen moeten hun afval meepakken. Alleen dat helpt.’

Herhaaldelijk ingegrepen

Of en hoeveel mensen er de voorbije dagen op de bon zijn gegaan voor het achterlaten van afval, kan de stad voorlopig niet zeggen. Wel kijkt de politie streng toe op de naleving van het samenscholingsverbod. ‘De burgemeester volgt het handhaven van de coronamaatregelen dagelijks op de voet, samen met de stedelijke diensten en de lokale politie’, zegt Johan Vermant, woordvoerder van Bart De Wever.

‘Er zijn sinds november bijkomende maatregelen getroffen op de belangrijkste shopping-assen. Er is ook elders in de stad verhoogd toezicht op drukke plaatsen. We doen zowel aan crowdmonitoring als aan aanwezigheid op het terrein. Zo is er ook afgelopen weekend en de voorbije dagen herhaaldelijk ingegrepen bij samenscholingen.’