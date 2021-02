Deen Vingegaard wint in UAE Tour, De Gendt pakt puntentrui

De 24-jarige Deen Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) heeft de vijfde etappe van de UAE Tour gewonnen, een rit die eindigde met de beklimming van Jebel Jais. Hij ging in een bloedstollende slotkilometer op en over de vroege vluchter Alexey Lutsenko. Thomas De Gendt roerde zich ook in de vlucht van de dag en start morgen in de zwarte puntentrui. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zaterdag.

Mathias Frank ging in zijn eentje op avontuur in de vijfde etappe van de UAE Tour van Fujairah naar Jebel Jais. Met nog 111 kilometer te gaan trok onze landgenoot Thomas De Gendt in de tegenaanval met een rits renners in zijn zog. Er vormde zich een kopgroep van negen. Frank kreeg gezelschap van zijn ploegmakker Warbasse van AG2R-Citroën. Lotto Soudal had naast De Gendt ook Kluge voorin, Israel Start-Up Nation was vertegenwoordigd met Goldshtein en Dowsett. Verder werd de groep aangevuld door eenlingen Colleoni (Team BikeExchange), Hansen (Team Qhubeka - ASSOS) en Lutsenko (Astana - Premier Tech). Geen van het negental vormde een bedreiging voor leider Pogacar.

Voor De Gendt was het al de tweede keer dat hij deel uitmaakte in de vlucht van de dag. Daardoor neemt onze landgenoot de zwarte puntentrui over van Tony Gallopin.

Op de slotklim (iets meer dan twintig kilometer aan een stijgingspercentage van 5,4 procent) gingen de vluchters vrij snel overboord. Enkel de Kazach Alexey Lutsenko bleef als laatste over. Hij moest opboksen tegen het kopwerk van INEOS Grenadiers in het peloton der favorieten.

In de slotkilometers liet onze landgenoot Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) zich opnieuw opmerken door te reageren toen Nibali de sprong naar Lutsenko probeerde te maken. Hun poging strandde.

De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) kwam wel nog bij Lutsenko en klopte de vermoeide Kazach. Bijna had Lutsenko een enorme krachttoer kunnen afronden, maar hij kwam na een vermoeiende dag net te kort.

Ben Hermans finishte op de negende plek als eerste Belg op 8 seconden van de ritwinnaar. Pogacar werd tweede in de etappe en liep dankzij de bonusseconden in het algemeen klassement nog twee seconden uit op Adam Yates. Met 45 seconden voorsprong en nog twee sprintetappes in het verschiet, is de eindzege in principe binnen voor de renner van UAE Team Emirates. Joao Almeida van Deceuninck-Quick Step blijft derde.