Vrijdag komt het Overlegcomité samen om de verdere aanpak van de coronacrisis te bespreken. In het wekelijks vragenuurtje krijgt premier Alexander De Croo (Open VLD) een resem vragen over de coronacrisis. U kunt het debat hierboven live volgen.

De druk die buiten het parlement op de regering komt te liggen om te versoepelen, is ook voelbaar in het halfrond. CDH vroeg met Cathérine Fonck om verdere stappen te zetten in de vaccinatiestratiege: ‘Waarom geven de tweede dosis niet na 6 weken. En waarom geven we niet maar één dosis aan wie al eens besmet is geweest, zoals in Frankrijk.’ Bij de fractie Ecolo-Groen klonk de dringende vraag om perspectief: ‘We moeten een kalender geven om activiteiten weer op te starten, liefst buiten en altijd met oog voor de evolutie van de epidemie. Maar onze jongeren zijn op, perspectief is nodig.’

Jean-Marie Dedecker verwoordde het sterker: ‘U moet stoppen met het angstig wanbeleid van het voorbije jaar. Stop de angstcultuur, doe de horeca open en zorg voor de vaccinatie van alle gepensioneerden.’