Buitenbubbel vergroot wellicht van vier naar acht personen

De federale regering trekt morgen naar het Overlegcomité met het voorstel om de buitenbubbel te vergroten, wellicht tot acht personen, en de studenten in het hoger onderwijs gemiddeld een dag per week contactonderwijs aan te bieden.

Met de coronacijfers die opnieuw in stijgende lijn zijn, is het uitgesloten om morgen op het Overlegcomité al grote versoepelingen aan te kondigen. Maar de federale regering stelt voor om alvast een klein beetje extra zuurstof te geven.

De federale topministers zijn het gisteravond in de kern alvast eens geworden om de buitenbubbel te vergroten. Vandaag mogen maximaal vier personen elkaar buiten ontmoeten, op voorwaarde dat er voldoende afstand wordt gehouden. Dat samenscholingsverbod wordt losser en de grens wordt wellicht gelegd op acht personen. Definitief afgeklopt is dat aantal nog niet, maar het is wel het aantal dat tijdens de vergadering gisterenavond door de meeste ministers naar voren werd geschoven. Of die grotere buitenbubbel al kan vanaf 1 maart of pas vanaf 15 maart was gisterenavond nog voer voor discussie.

Daarnaast werd afgesproken om in het hoger onderwijs de studenten gemiddeld een dag per week, dus voor 20 procent van de tijd, contactonderwijs aan te bieden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde tien dagen geleden al vanaf 15 maart meer contactmomenten aan in het hoger onderwijs, als de cijfers gunstig blijven.

Eerder werd al beslist, en ook al opgenomen in het Ministerieel Besluit, dat de andere contactberoepen dan de kappers op 1 maart opnieuw de deuren mogen openen.

Dit voorstel van de federale regering moet morgen nog afgeklopt worden in het Overlegcomité met daarin ook de vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen. Het is daarnaast ook uitkijken of op die vergadering beslist wordt om te sleutelen aan het verbod op niet-essentiële reizen en of het Overlegcomité al perspectief zal kunnen bieden voor verdere versoepelingen.

Vanmiddag debatteert het federaal parlement over de aanpak van de coronacrisis. Premier De Croo (Open VLD) en Frank Vandenbroucke (SP.A) krijgen er heel wat vragen voorgeschoteld. Hieronder kunt u het debat live volgen.