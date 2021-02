Procesdatum voor zaak-De Pauw bekend: pleiten start op 13 oktober

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een kalender opgesteld voor de zaak tegen televisiemaker Bart De Pauw. Er komen twee zittingsdagen voor het dossier: 13 en 14 oktober 2021.

Er worden twee pleitdagen voorzien, maar een vonnis wordt ten vroegste op 10 november verwacht. Bart De Pauw moet zich verantwoorden voor belaging en ‘elektronische onrust’. De Pauw stuurde grote aantallen ongepaste sms’en naar meerdere vrouwen. Na een interne klacht van actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert bij VRT besliste de openbare omroep om de samenwerking met het bedrijf van De Pauw, Koeken Troef, niet te verlengen. De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet. Het parket opende daarop op eigen initiatief een onderzoek naar de sms’en van De Pauw.

­In januari traden ­negen vrouwen die zich burgerlijke partij gesteld hebben naar voor, maar de zaak bedraagt klachten van zeker dertien vrouwen.

Het gaat om vier bekende actrices – Maaike Cafmeyer, Lize Feryn, ­Liesa Naert en Ella-June Henrard – en vijf onbekende vrouwen: Cathérine ­Ongenae (49), kleedster en actrice bij Het geslacht De Pauw, programmamaker Dymphne Poppe (32), styliste Ellen Lloyd (34), redactrice Jenka Van de Voorde (27) en stagiaire ­Helena De Craemer (27). De vier andere vrouwen zouden vooral achter de schermen actief zijn. Ook het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelde zich burgerlijke partij.

Het proces zou al op 14 januari worden ingeleid maar startte toen met een verzoekschrift vanwege de verdediging met de vraag om de verzegelde enveloppe die de onderzoeksrechter in november 2017 bij een huiszoeking bij de VRT in beslag heeft genomen te openen. Daarin zitten de verslagen van twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag door De Pauw, van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert. Twee weken geleden besliste de Mechelse rechtbank niet in te gaan op de vraag van de verdediging. Het verzoek werd ongegrond verklaard.