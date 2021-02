Agenten bewaken coronapatiënt in hotel Aarschot: ‘Uitzonderlijke situatie’

Een man die besmet is met het coronavirus en zich niet aan de veiligheidsmaatregelen hield, is in Aarschot onder bewaking in quarantaine gezet in een hotel. Dat meldt Het Laatste Nieuws en bevestigde burgemeester Gwendolyn Rutten aan onze redactie. ‘We konden hem niet gewoon met een papiertje laten lopen.’

‘Vorige week donderdag werd een dronken man uit de trein gezet in het station van Aarschot omdat hij amok maakte’, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). ‘De man trok de stad in en kwam ook hier in aanraking met andere mensen, waarop hij door de politie werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Omdat de man zich onwel voelde en er slecht aan toe was, werd hij naar het Gasthuisberg-ziekenhuis gebracht.’

De man werd verzorgd en er werd een coronatest afgenomen, die ’s avonds laat positief bleek. ‘We zaten daardoor met een conflict: de aanhoudingstermijn liep af, maar het decreet zegt dat de lokale overheid quarantaineplicht heeft’, aldus Rutten. De man sprak Duits en was ook in Duitsland al met de politie in aanraking gekomen, dus werd geprobeerd om hem over te leveren aan de autoriteiten daar. Van de Duitsers kreeg Rutten echter de boodschap dat de man zijn quarantaine moest uitzitten in het land waar hij getest werd.

‘We hebben ook contact opgenomen met allerlei opvanginstanties, en die waren bereidwillig, maar het ging om open instellingen waar mensen zich vrijwillig aan de coronaregels moeten houden. Deze man moest verplicht in isolement, hij was duidelijk niet van plan om zich netjes afzijdig te houden en we konden hem niet gewoon met een papiertje laten lopen.’

Klok rond bewaakt

Daarom werd besloten om de man in het leegstaande hotel ’s Hertogenmolens onder te brengen. ‘Je kan hem daar niet alleen laten ronddolen, dus hebben we in de kamer recht tegenover de zijne agenten ondergebracht om hem te bewaken.’ De man wordt de klok rond in de gaten gehouden door twee politiemensen, het OCMW van Aarschot levert maaltijden aan.

‘We hebben de man in zijn moedertaal alles uitgelegd en hij heeft zich bereid getoond om mee te werken’, aldus Rutten. ‘Als hij tegen beter weten in toch het hotel uit wil, dan zal de politie contact opnemen met de gerechtelijke macht. We zullen we hem dan toch weer moeten oppakken, dan overtreedt hij de wet door zijn quarantaine niet te respecteren en belandt hij misschien toch in de gevangenis.’

‘We zijn de lokale en federale politie dankbaar voor de hulp bij de bewaking, dit kunnen we niet alleen’, geeft de burgemeester toe. Ze is wel van plan om de kosten te verhalen, in eerste instantie via de Duitse autoriteiten.

Eerste keer in ons land

Volgens Rutten is het in ons land de eerste keer dat iemand met een coronabesmetting verplicht in quarantaine wordt geplaatst. ‘In het verleden is al wel op dezelfde manier gehandeld bij tuberculose, ook in een apart hotel met observatie.’

‘Het is een uitzonderlijke situatie en dit kan niet de regel worden, maar de coronamaatregelen stellen dat iemand die besmet is zich moet afzonderen in de eigen woning. Deze man had geen eigen woning en wilde zich niet afzonderen. Daarom heb ik deze beslissing in eer en geweten genomen, voor de gezondheid van de mensen in Aarschot en van iedereen, want hij was waarschijnlijk niet hier gebleven.’