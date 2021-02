Alain Mathot vrijgesproken van corruptie in zaak Intradel-Uvelia

De correctionele rechtbank van Luik heeft donderdag Alain Mathot, voormalig PS-burgemeester van Seraing en ex-Kamerlid, vrijgesproken van corruptie, in verband met de bouw van de afvalverbrandingsoven Intradel-Uvelia in Herstal.

De rechtbank heeft geen bewijs gevonden dat de voormalige burgemeester van Seraing geld heeft ontvangen van Philippe Leroy, zijn belangrijkste aanklager. Ze spreekt Mathot vrij van corruptie, valsheid in geschrifte, witwassen van geld, misbruik van vennootschapsgoederen en overtredingen in verband met openbare veilingen.

Mathot werd verdacht van corruptie in verband met de bouw van de afvalverbrandingsoven Intradel-Uvelia in Herstal. Hij is de laatste van de hoofdrolspelers in deze zaak die voor de rechtbank terechtstaat. Het ex-Kamerlid is wel veroordeeld voor fraude in een verwant dossier in het kader van werken die in zijn woning zijn uitgevoerd.