Amnesty ­International nam een bocht, waarbij de organisatie besloot de ­gevangen oppositiepoliticus ­Aleksej Navalni geen ‘gewetens­gevangene’ meer te noemen.

De Britse tak van Amnesty stelt ­‘Navalni niet langer te kunnen erkennen als gewetensgevangene, gezien het feit dat hij heeft opgeroepen tot geweld en discriminatie en die uitspraken niet heeft ingetrokken.’

Amnesty International verklaarde Navalni na diens terugkomst en arrestatie op een Moskous vliegveld half januari tot gewetensgevangene. Daaronder beschouwt de organisatie mensen die geen geweld hebben gebruikt of daartoe hebben opgeroepen, en die gevangenzitten om wie ze zijn (seksuele oriëntatie, identiteit, taal, sekse, huidskleur of economische status) of om wat ze geloven. De politicus werd na zijn arrestatie tot drieënhalf jaar cel met aftrek van voor­arrest veroordeeld in wat alom wordt beschouwd als een politiek proces.

Amnesty geeft toe dat het oprakelen van Navalni’s omstreden uitspraken onderdeel is van een campagne om de politicus in diskrediet te brengen. ‘Veel oude video’s op ­sociale media waarin ­Navalni controversiële uitspraken doet, zijn ­onlangs opnieuw aan de oppervlakte gekomen en actief verspreid. Dat ­gebeurde op een moment dat hij ­Poetins regime actief uitdaagde. Het lijkt een nieuwe tactiek om Navalni’s kritiek in diskrediet te brengen en de verontwaardiging over zijn ­detentie te smoren.’

Navalni maakte rond zijn opkomst in 2006 geen geheim van zijn nationalistische opvattingen jegens immigranten. Hij trok op met rechts-nationalistische organisaties en partijen, wat hem op ramkoers met zijn toenmalige partij ­Jabloko bracht. Ook kwam hij meermaals in opspraak wegens ­racistische uitspraken over inwoners van de Kaukasus en Centraal-Azië, al zei hij die later te betreuren.