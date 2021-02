Eerste grootschalige praktijkstudie toont aan: Pfizer-vaccin 94 procent effectief

Uit een Israëlische studie met 1,2 miljoen deelnemers blijkt dat het vaccin van Pfizer/BioNTech in 94 procent een symptomatische coronabesmetting voorkomt. Ook na een eerste prik is het vaccin al voor 57 procent effectief.

Tot dusver waren de data over de effectiviteit van de coronavaccins afkomstig uit gecontroleerde proefomgevingen, waardoor er nog een zekere mate van onzekerheid was over hoe de effectiviteit zou uitpakken in de dagelijkse werkelijkheid.

Bij een recent onderzoek in Israël, waar de vaccinatiecampagne ongeveer twee maanden onderweg is, blijkt nu dat het toedienen van twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin het aantal symptomatische besmettingen met 94 procent doet dalen in alle leeftijdsgroepen. Voor het voorkomen van ernstige vormen van covid-19 bedraagt de effectiviteit 92 procent, voor het voorkomen van sterfgevallen is het vaccin 87 procent effectief.

Uit de studie bleek ook dat één dosis na twee weken het aantal gevallen al met 57 procent doet afnemen.

Vorige week wees een gezamenlijke data-analyse door het Israëlisch ministerie van Volksgezondheid en Pfizer al uit dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech ernstige symptomatische covid-19 voorkomt met ruim 90 procent en het aantal symptomatische én asymptomatische infecties doet dalen met gemiddeld zo’n 90 procent.