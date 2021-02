Ook revaliderende Evenepoel verkent parcours Omloop Het Nieuwsblad: ‘Kasseien bergop vallen mee’

Remco Evenepoel verkende woensdag de laatste 17 km van de Omloop Het Nieuwsblad met zijn ploegmaten van Deceuninck-Quick Step. ‘Het ging goed’, sprak hij na afloop. ‘Ik ben blij dat ik opnieuw buiten kan trainen.’

De 21-jarige Evenepoel kreeg op 8 februari groen licht van de dokters om de training te hervatten. Lichtjes, met in de eerste week verschillende sessies van een halfuur op de rollen. Vorige week vrijdag mocht hij buiten tochtjes afwerken en woensdag verraste hij zijn ploegmaten met een bezoekje en deed hij het laatste deel van de verkenning van de Omloop Het Nieuwblad met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg mee.

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Evenepoel moest in zijn revalidatie een stap terugzetten omdat de breuk in zijn schaambeen nog niet volledig was geheeld. ‘Je zal Remco nu niet meteen op kasseien zien’, sprak teambaas Patrick Lefevere onlangs nog. ‘Klopt, maar de Muur, dat zijn kasseien bergop, dat valt nog mee’, lachte Evenepoel na afloop. ‘Het ging heel traag, dat waren geen al te snelle ‘schokken’. De Muur is zo steil, dat je af en toe rechtopstaand fietst. Alleszins, ik had toch geen last nadien, dus dat was wel positief.’

‘Ik was blij om de jongens nog eens te zien. Van de finish in Ninove is het maar een halfuurtje meer voor mij naar huis, dus zo ver was dat niet. Het gaat goed, ik ben blij dat ik opnieuw kan trainen.’