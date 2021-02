Roundup-schikking duwt Bayer diep in het rood

Het Duitse chemie- en farmaconcern Bayer is in 2020 diep in de rode cijfers beland als gevolg van miljardenschikkingen voor Amerikaanse schadeclaims rond onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn.

Door de schikkingen die Bayer trof in de Verenigde Staten rond Roundup konden nieuwe kostbare rechtszaken worden voorkomen van mensen die zeggen ziek te zijn geworden door het onkruidbestrijdingsmiddel.

Het bedrijf zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Studies en gezondheidsautoriteiten hebben volgens Bayer geoordeeld dat glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, niet kankerverwekkend is voor mensen.

Bayer kreeg de kwestie rond Roundup in zijn maag gesplitst als erfenis van de eerdere overname van het Amerikaanse Monsanto. Hoewel de schikking de aandelen van Bayer omhoog hielp, draait het nettoverlies uit op 10,5 miljard euro, tegen een winst van ruim 4 miljard euro een jaar eerder. De omzet van Bayer bedroeg vorig jaar 41,4 miljard euro.